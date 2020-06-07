高雄市罷免韓國瑜投票最終結果同意票將近94萬票，遠超門檻57萬票，市長韓國瑜確定遭罷免，成為中華民國史上首位遭罷免的行政首長。對此，命理師楊登嵙從姓名學、面相學、八字學分析端倪。

命理老師楊登嵙2016年以「帝王之相」、「五長五短」正確預測蔡英文當選中華民國第14屆總統，2018年用易經卜卦百分百準確預測九合一選舉的六都市長。2020年以姓名學、「帝王之相」、「五長五短」、「韓國瑜龍鬚斷了」精確預測蔡英文連任當選中華民國第15屆總統。

楊登嵙專精易經八卦及姓名學，他對《中時電子報》表示，韓國瑜屬雞、虛歲64歲，運勢剛好走法令紋與嘴角兩邊，之前選高雄市長時，他的雙法令紋往內走，代表受人歡迎。但是，韓國瑜宣布選總統後，楊登嵙隨後就注意到他的面相跟氣場黯淡許多，他發現韓國瑜在那之後，漂亮的雙法令紋出現斷截，「韓國瑜龍鬚斷了」也因此精確預測蔡英文連任當選中華民國第15屆總統。

針對罷韓，楊登嵙在6日開票結果出爐前，就分別從「姓名學、面相學、八字學」三方面做分析：

一、姓名學：韓國瑜民國46年生，歲次丁酉，為火雞年；第一字韓，有一口，很會說話；第二字國，內有一小口，外有一大口，話會很多；第三字瑜，右下有刀，代表是非。韓國瑜名字口太多，而且有刀，講話會有是非，所以，成是會說話，敗是話太多，應該多做事少說話。

二、面相學：韓國瑜目前虛歲64歲，面相表現的位置是嘴巴周遭及「法令紋」。「法令紋」又稱「龍鬚」，韓國瑜2018年當選高雄市長時的「法令紋」是「雙法令紋」，會受到相當多人的喜愛，缺點是紋尾稍向內縮，用人會比較偏聽話的部屬；但韓國瑜的「法令紋」從宣布參選總統後，自己常常不自主癟嘴，嘴角穿出一條橫紋將「法令紋」打斷，韓國瑜龍鬚斷了！除了會嚴重影響登上總統之路，也危及到高雄市市長的寶座！

三、八字學：韓國瑜屬庚金命，農曆五月夏生，喜水、金，最怕火，因為火剋金，假設罷免時間若是在今年夏天，那對韓國瑜會非常不利，到時連高雄市長位置都保不住。

果真，6月6日韓國瑜在夏天被罷免，國師楊登嵙教授的預測再次神準。

箭頭處為韓國瑜臉上的法令紋象徵「龍鬚」，也代表掌握權力的運勢。 （上圖/本報資料照、下圖/韓國瑜FB）

(中時電子報)