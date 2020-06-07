高雄市議長許崑源墜樓身亡，以打韓出名的高雄市議員林智鴻晚間第一時間先是表示，他沒有特別的看法，一切就交給黨團回應。

由於過去林智鴻在質詢韓國瑜時，曾以「百萬小學堂」的模式詢問高雄有幾個行政區？月世界是哪個行政區？最南行政區在哪裡？引發許崑源的質疑，當場發聲替韓國瑜緩頰，兩人多次交鋒。對於這段過往，林智鴻說，政治是政治，這是兩件事，死者為大，為此感到難過。

同樣長期主張罷免韓國瑜的基進黨立委陳柏惟，在許崑源身亡消息傳出後意有所指地說，「他是我爸的老闆，請大家口不出惡言」，呼籲克制冷靜，強調自己支持的自由民主是理智的。但隨即有網友回說，「如果不是你爸的老闆就可以口出惡言？」

民進黨立委王定宇則向韓國瑜喊話說，希望各方政治意見領袖安撫自己的支持者，不要讓情緒波動擴大。

但在此同時，王定宇也在個人的臉書貼了高雄市警察局的新聞稿，傳播這起輕生事件，上頭寫著「市議長許崑源於今日晚上8時45分自住家跳樓身亡」，還特別提醒說「『跳樓』是高雄市警局聲明內容用詞。」

王定宇貼文後，立刻引來大批臉書好友留言，「雙喜臨門，來去慶祝」、「共產黨的手已經伸進台灣來了！這次議長的死亡案件，一定會被操作成是小英總統害死的！」、「恭喜高雄人除兩害」。由於有不少類似留言，還是有人看不下去，提醒人死為大。

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(中時 )