高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，議會深夜發布聲明表示，許議長生平重然諾、守信用，重情重義，有「奧源」稱譽，議會將籌組治喪委員會協助遺屬。

高市議會表示，議長許崑源6日晚間不幸身亡，議會同仁均感哀悼與不捨，並紛紛前往協助喪葬事宜，許議長不幸身亡，各界震驚，議會將籌組治喪委員會協助遺屬治喪。

議會指出，許崑源自原市議會第4屆議會開始，歷任7屆議員，並擔任縣市合併後第1屆、第3屆議長，將一生奉獻給高雄市民，他生平重然諾，守信用，主持議事公平公正，兼顧各黨各派議員問政權益，深獲信賴：由於許議長生性熱情，重情重義，並有「奧源」稱譽。

「現在這個節骨眼上，實在不便多說什麼！」高市議會民進黨團總召韓賜村表示，畢竟大家是好同事，下周一民進黨團準備一起到靈堂致意，到時再集體回應。

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(中時 )