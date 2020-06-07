高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，議會深夜發布聲明表示，許議長生平重然諾、守信用，重情重義，有「奧源」稱譽，議會將籌組治喪委員會協助遺屬。
高市議會表示，議長許崑源6日晚間不幸身亡，議會同仁均感哀悼與不捨，並紛紛前往協助喪葬事宜，許議長不幸身亡，各界震驚，議會將籌組治喪委員會協助遺屬治喪。
議會指出，許崑源自原市議會第4屆議會開始，歷任7屆議員，並擔任縣市合併後第1屆、第3屆議長，將一生奉獻給高雄市民，他生平重然諾，守信用，主持議事公平公正，兼顧各黨各派議員問政權益，深獲信賴：由於許議長生性熱情，重情重義，並有「奧源」稱譽。
「現在這個節骨眼上，實在不便多說什麼！」高市議會民進黨團總召韓賜村表示，畢竟大家是好同事，下周一民進黨團準備一起到靈堂致意，到時再集體回應。
※自殺警語
中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。