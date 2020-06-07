高雄市議長許崑源墜樓亡。杏仁哥趕到殯儀館時，在車上說，我們要的不只一口氣，也請大家節哀，民主鬥爭犧牲優秀的議長。

杏仁哥放話，民進黨要慘了，我們要有計畫，最後杏仁哥大喊，高雄因為政治鬥爭，XXXXX，奪政權，我會等你們，要讓你們付出代價，在怎樣都要站出來，為台灣歷史留下痕跡，上街頭是一定要的！為議長討回公道！

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

杏仁哥

(中時電子報)