溪湖員鹿路一段外側車道路面散落廢土石，約有50公尺長。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

鎮公所清潔隊迅速到場與居民店家合力清掃移除土石。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

溪湖鎮公所清潔隊人員到場清理移除土石。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

眾人忙了2個多小時終於將沿路滿地碎磚土石清理完畢，溪湖鎮公所清潔隊以水車強力水柱完成路面清洗。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

去年6月9日，兩隻獒犬在溪湖鎮街上趴趴走，嚇壞路人民眾，溪湖鎮公所通報動防所聯合捕狗，鎮長黃瑞珠全程坐鎮陪同，闖禍的狗兒當時事後由動防所交還原飼主、並對飼主開罰。（資料照）

扯，整條馬路都是他的廢棄物清運場！彰化縣溪湖鎮員鹿路近交流道路段，外側車道竟鋪滿廢土方、碎磚塊，嚴重影響通行，溪湖鎮長黃瑞珠偕同清潔隊員，與附近住戶合力清除2個多小時，再清洗路面，終於恢復乾淨路面、行車暢通，讓鎮民大讚公所團隊，效率真棒。

6日傍晚4點多，溪湖員鹿路一段、東溪國小對面路段，疑似有清運廢棄土石的環保工程行大貨車，後車斗未確實鎖上，導致載運的廢棄物未固定好，行經該路段時沿路掉落大量廢土石，碎土石一路「綿延」近50公尺，嚴重影響行車安全。

路過駕駛人將影片貼上臉書社團「溪湖人生活圈」，提醒路過汽機車注意安全，貼文指「從溪湖往高速公路，大約天橋前，路邊有碎石，塞車中～」，讓網友氣得大罵，離譜司機、令人傻眼，「太扯！沒蓋好帆布嗎？」「會害機車滑倒，哪台沒良心的貨車。」

溪湖鎮長黃瑞珠在接獲通知後，帶著公所清潔隊人員迅速出動，並在溪湖派出所員警協助交管下，與附近住戶合力移除廢土石，直到晚間7點多全部清除完畢，並出動清潔隊水車以強力水柱清洗路面，總算還給用路人大眾乾淨安全的行車空間。

溪湖派出所所長呂哲維指出，接獲民眾通報有大量碎土、磚石掉落員鹿路外側車道路面，立即出動5名所內員警、2名義交到場進行交管，以交通錐淨空該車道並保持內側車道通行，方便清潔隊人員作業，晚間7點左右排除恢復通行。

由於該貨車駕駛已違反《道路交通管理處罰條例》，警方將對闖禍者開罰，目前已調閱路口監視器，也呼籲當時行經的駕駛可主動提供行車紀錄器畫面，協助警方確認違規車輛。

晚間黃瑞珠FB粉絲專頁貼出公所清潔隊人員前往現場清理路面的照片，鎮民網友發現黃的身影也在其中，紛紛留言大讚公所團隊；去年6月初，一對公、母獒犬掙脫繩圈、溜出門逛大街，還咬傷鎮民，黃瑞珠也曾陪同清潔隊、動防所人員，全程坐鎮完成生擒獒犬任務，再去探視傷者，讓不少鎮民大讚親力親為、好暖心！

(中時 )