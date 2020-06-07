罷韓投票落幕，根據中選會統計，同意罷免票高達近94萬票，韓國瑜確定遭罷免；而過去一直支持韓國瑜的高雄市議會議長許崑源當晚突傳墜樓身亡。對此，前台北縣長周錫瑋在臉書直問：「民進黨，這就是你們想要的結果嗎？」

周錫瑋回憶指出，這兩年為了挺韓市長與崑源兄成為莫逆，他一直是最欣賞的政治人物！他有南部漢子的氣魄，講義氣，說一不二。他有高雄民意的信賴，真性情，為民服務。但這一次讓崑源兄的心死了，但是崑源兄，你讓我們的都心痛了！

周錫瑋表示，「今天下午，我還跟許夫人在黨部關心這次的投票。怎麼一晃眼，就傳出這樣令人悲痛的事情，聽到這個消息，我近乎情緒崩潰！」

周錫瑋指出許崑源在「謝長廷、陳菊時代，他始終堅持在野黨監督的立場，勇敢直言，不畏懼民進黨的各種壓力。韓國瑜初選，是許議長帶著他四處拜會；韓國瑜當選，他秉公主持議會，讓民進黨的不肖抵制無法得逞！

周錫瑋最後強調：「政治，應該要良善美好。民主，更應該相互尊重」，但感慨「#崑源為什麼這麼傻啦。」

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(中時電子報)