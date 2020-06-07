國立屏東大學6日舉辦國防部大學儲備軍官訓練團（ROTC）畢業典禮，4名畢業生許鏸心（左一）、張書誠（左二）、林依臻（右二）、鍾旻諺（右一）穿上軍服氣勢非凡，他們是將投身軍旅當少尉的大學畢業生。（謝佳潾攝）

國立屏東大學舉辦國防部大學儲備軍官訓練團（ROTC）畢業典禮，4名畢業生許鏸心、張書誠、林依臻、鍾旻諺穿上軍服氣勢非凡，他們是將投身軍旅當少尉的大學畢業生，而回憶報考點滴，雖有人起先很抗拒、有人中途想放棄，但都愛己所選走到最後。

屏大指出，國防部推動的ROTC計畫，主要是透過「雙軌制」讓大學生有機會接觸軍職培訓，即凡考進ROTC的學生，周一至周五一樣在校上課，周六及寒暑假則接受軍事訓練，而待大四畢業時，不僅與同儕一樣取得大學學歷，且還馬上有工作。

屏大說，加入ROTC保障多，除一畢業就當軍官外，只要服務滿5年就能另尋生涯規畫，所以吸引不少鄰近大學的學生前來報考，當中首屆畢業生林依臻、鍾旻諺就分別來自高雄正修科大及屏北的大仁科大，而許鏸心、張書誠是屏大學生。

典禮上，4人有別於屏大歷屆畢典的學士服打扮，他們穿上軍服氣勢非凡，但剛硬的制服藏不住曾經徬徨的心情，林依臻在台上發表畢業感言時，一見到觀禮的父母不禁落淚，她說，她愛好自由、不願受束縛，但當到飯店實習接觸到生活現實面時，她問自己到底想要什麼。

林依臻在大三時決定接受挑戰，報考與自己個性衝突的ROTC，而途中雖曾怕趕不上進度想放棄，但最終在父母的鼓勵與自我堅持下熬了過來。林媽欣慰地說，女兒是考上後才告知他們，而她從受訓至今，愈發穩重有責任感，也更增信心。

至於曾以扁平足為樂、想說不用當兵的張書誠，則在母親的建議下報考ROTC，他說，從軍從不在他的規畫中，發展資訊專業才是，但得知軍中有資通電領域，同時又有穩定收入能減輕媽媽負擔，所以決定挑戰自我投身軍旅。

據悉，少尉軍官月薪約4萬8000元，若含加給津貼，年薪至少有80萬，而學生錄取ROTC後，不僅學費全免，每月還有1萬2000元的零用錢可領，在多項誘因下，報考人數逐年增加，以屏大為例，首屆畢業生4人，第二屆學生有7人，第三屆則增至11人，顯見從軍已是學子職涯重要選項之一。

(中時 )