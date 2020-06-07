來義鄉公所為完善對「交通弱勢者」的服務，今年新購1輛8人座幸福小巴，不僅增設長照（文化健康站）、醫療（潮州站）2路線，還採預約制到府接送，不再讓長輩與身障朋友頂著烈陽在站牌下等車。（謝佳潾攝）

來義鄉公所繼去年推出全國首部無障礙幸福巴士後，發現「交通弱勢者」仍需要更完善的服務，於是今年新購1輛8人座幸福小巴，不僅增設長照（文化健康站）、醫療（潮州站）2路線，還採預約制到府接送，不再讓長輩與身障朋友頂著烈陽在站牌下等車。

來義鄉公所指出，來義雖是原鄉但因離平地較近，所以較無交通不便的問題，不過長輩、身障朋友等行動無法自如的「交通弱勢者」仍占多數，所以公所政策主要是以他們的需求為考量，而無障礙幸福巴士只有服務屏東基督教醫院及枋寮醫院的接駁，早已不符實際需求。

社會課長陳惠娟說，多數長輩習慣到就近的潮州看小病、做復健，所以「潮州線」有存在的必要，加上長輩也喜歡到文化健康站參加活動，他們確實需要有專車接送，因此積極設法盼為大家新增行動力更便捷的小巴，建置「幸福無礙2.0」路線。

她說，在中山大學高屏澎區域運輸發展中心協助媒合私人企業下，成功獲贈8人座小巴，同時還結合屏縣府推動的「敬老卡」及「博愛卡」，讓55歲以上長輩及身障朋友每月有330元的額度可免費搭乘，如此不僅照顧到他們的不便，也替他們省下不少交通費。

公所表示，長照（文健站）路線是每周一、三、五提供民眾預約，而潮州醫療接駁路線則每周一至周五都可預約，2路線都是每天2車次，後者往返來義鄉內各村及潮州鎮醫療診所如潮州安泰醫院、茂隆骨科及潮榮聯合診所。

(中時 )