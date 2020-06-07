高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，遺體被送至高雄市立殯儀館，7日凌晨2時10分，高市議員宋立彬與許崑源長子代表家屬向各界的關心表達感謝，也對此次許崑源墜樓作出相關說明，對於媒體不實報導以及網路傳言全是子虛烏有，呼籲民眾請勿以訛傳訛。

宋立彬表示，關於6日晚間媒體不實報導以及網路傳言都是子虛烏有，請勿以訛傳訛，家屬將保留法律追訴權，不要再消費許崑源，請以往生者為大，此外，高雄市議會將會籌組治喪委員會，全力協助家屬完成許崑源的後事，他也代表家屬感謝各界對於許崑源的關心。

(中時 )