高雄》宋立彬代家屬感謝各界關心 呼籲各界勿亂傳謠言 03:122020/06/07 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7日凌晨2時10分，高市議員宋立彬（右二）與許崑源的長子（右一）代表家屬向各界的關心表達感謝，也對此次許崑源墜樓作出相關說明。（袁庭堯攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，遺體被送至高雄市立殯儀館，7日凌晨2時10分，高市議員宋立彬與許崑源長子代表家屬向各界的關心表達感謝，也對此次許崑源墜樓作出相關說明，對於媒體不實報導以及網路傳言全是子虛烏有，呼籲民眾請勿以訛傳訛。 宋立彬表示，關於6日晚間媒體不實報導以及網路傳言都是子虛烏有，請勿以訛傳訛，家屬將保留法律追訴權，不要再消費許崑源，請以往生者為大，此外，高雄市議會將會籌組治喪委員會，全力協助家屬完成許崑源的後事，他也代表家屬感謝各界對於許崑源的關心。 (中時 ) #家屬 #關心 #高雄 #代表 #傳言 也許您會感興趣 社會熱門新聞 無法承受喪夫之痛 議長許崑源夫人殯儀館昏厥 - 社會 高雄》宋立彬代家屬感謝各界關心 呼籲各界勿亂傳謠言 - 社會 他曝美國「黑人生存守則」 奇怪規定網一看好想哭 - 社會 飛2千公里給驚喜 癡情男目睹女友與小王「夾娃娃」 - 社會 高中生失蹤逾2天 新店溪找到人已成浮屍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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