李先生（化名）早在30歲時就確診罹患糖尿病，但因為自恃年輕力壯，並沒有認真看待醫師提出的種種提醒與醫囑，沒有控制飲食之外，甚至連服藥都有一搭沒一搭，5年後覺得身體健康走下坡，為求方便就轉到家裡附近的診所看診，結果一檢查竟發現糖尿病已經併發蛋白尿、腎功能異常問題，最後在高血糖持續霸凌血管的情況下，40多歲就踏上永久洗腎一途。

台灣基層糖尿病協會陳宏麟醫師說，李先生這樣的例子，每天都發生在你我身邊的台灣基層醫療體系中，站在醫師的角度，會覺得實在太可惜，如果李先生能夠掌握黃金治療期，及早使用合適的治療方式，超前部署、做好器官保護，可能情況將大為不同。

陳宏麟醫師舉例，2年前他曾收治一名46歲的患者，診所檢查時發現糖化血色素竟然高達12%，超標相當誇張！後來患者遵循醫師建議的治療方案，先注射胰島素，情況穩定後，再搭配適當的口服降糖藥物治療，不僅糖化血色素降為6.5%、體重控制也相當良好，並且在飲食、運動及藥物的相互配合下，現可過著與罹病前無異的正常生活。

最新的2020年美國糖尿病學會(ADA)臨床指引建議，糖尿病患者應評估心臟、腎臟風險及共病，建議優先選用口服藥物的鈉-葡萄糖共同轉運器2抑制劑(SGLT2 inhibitor)藥物或注射型針劑的類升糖素胜肽-1受體促效劑(GLP-1 RA)進行治療。SGLT2抑制劑可經由腎臟的作用機轉降糖，不論蛋白尿、腎病變分期，都能減少慢性腎臟病(CKD)的發生和惡化。

GLP1類亦可觀察到對蛋白尿減少的趨勢。此外，研究也觀察到無論有無心衰竭病史的糖尿病患者，SGLT2抑制劑皆能減少心衰竭住院的發生。目前糖尿病藥物種類眾多，糖友就診時可與醫師依據目前心腎功能及風險狀況討論合適用藥。

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(中時電子報)