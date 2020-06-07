為理解最新的基層糖尿病照護及合併症現況，台灣基層糖尿病協會自2019年成立後，協同全台43家訓練有素的糖尿病照護專業診所，首次對7200位糖友進行糖尿病照護普查。台灣基層糖尿病協會曾競鋒醫師表示，協會本次普查的研究過程設計嚴謹，參與醫師皆通過人體試驗審查委員會認證，由每家診所連續性地完成每一位糖尿病患者的調查。

曾競鋒醫師說明，由本次普查結果看到，在基層診所照護下，血糖控制情況良好，超過5成糖友血糖達標（糖化血色素HbA1c<7%）。同時，也觀察到糖友近7成合併高血壓，逾4成合併慢性腎臟病，逾8成合併高脂血症，顯示三高（血糖、血脂、血壓）的治療成效還需要患者和醫護團隊繼續共同努力。提醒糖友還是要特別注意，尤其，高血壓與蛋白尿合併症是造成心衰竭、腎功能惡化甚至洗腎的風險因子，建議糖友應配合醫師給予的治療建議，積極照護。

研究顯示，40歲後腎功能就以每年平均0.6~1％的速度下滑，若同時患有慢性病又會加速腎功能下滑速度，例如糖尿病患者若病情控制不佳，每年會增加1~2%的腎功能流失，血壓、膽固醇及尿酸控制不好，每年會再減少1～2%。若飲食控制不當，更可能加速洗腎時程，資料顯示，洗腎患者中約有45%是糖尿病患，其中蛋白質攝取是重要關鍵。

糖尿病患除了需要注意整體總熱量，也要少吃高升糖指數的食物，避免過度刺激血糖上升，而適量的高蛋白飲食可以提高胰島素分泌、幫助調節血糖，不過一旦攝取過量，尤其是動物性蛋白，便會被轉換為含氮廢物，必須經由腎臟排出體外，此時就會加重腎臟負擔。所以糖尿病患需嚴格控管飲食，同時注意血糖變化，一旦腎功能出現問題，就要更積極控管飲食，以免惡化至洗腎，影響生活品質與危及性命。

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(中時電子報)