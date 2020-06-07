今天（6日）高雄市長韓國瑜罷免案確定通過後，相當支持韓國瑜的高雄市議會議長許崑源在說完最後一段話之後消失2個多小時之後，就回到住處跳樓自殺，跟他私交甚篤的高市無黨籍議員朱信強表示，心裡很沉痛，還直說許崑源是他最信任的人，感到非常捨不得。

許崑源近來身體狀況雖然出了問題，但在臉書上全都是支持韓國瑜的話題，其中也不乏希望大家不要讓韓國瑜被罷免的言論，「如果過去20年做不到的基本建設，韓國瑜慢慢做到了，大家是不是也應該給他一個公評，難道大家不希望看到高雄的發展越來越進步嗎？」

但最後罷免案仍就通過，大約在晚間6點10分時，許崑源透過市議會表示，「尊重投票結果，但也對市民失去一位能認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長感到相當遺憾。」此外許崑源也謝謝市府團隊過去一年的努力，希望全體市民可以一起讓高雄更好。

跟許崑源私交超過25年的高市無黨籍議員朱信強聽聞消息後表示，心裡很痛、很痛，更說許崑源是他在議會裡最信任的好朋友、好兄弟，沒想到就這樣離去，內心實在很不捨。

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(中時電子報)