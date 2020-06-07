陳孝萱的14歲兒子鐵弟，去年赴英國留學，但受到疫情影響，今年2月返台改為線上授課，預計下半年再回英國。日前鐵弟也陪媽媽過母親節，赴花東玩水上活動，此外鐵弟還在家中四處藏小紙條，要媽媽玩「實境解謎遊戲」，最後找到鐵弟送給媽媽的母親節禮物，如此用心策劃，讓陳孝萱相當開心。

鐵弟過去在學校成績優異，帥氣外型更是校內風雲人物，陳孝萱透露鐵弟去年到英國就讀中學1年級，預計要在英國讀到大學畢業，共計8年時間，每年學費至少250萬台幣，粗估2千萬費用全由前夫詹仁雄負擔，有情有義。

日前陳孝萱參與公益路跑活動，為準備比賽勤運動，今年初赴英國陪伴鐵弟時，還繞著泰晤士河練跑。不巧隨後碰上疫情，鐵弟2月搭最後班機順利返台居家檢疫14天，陳孝萱自己雖不需檢疫，為了陪伴兒子，自己買跑步機在家裡練跑，並按照教練給的課表，在跑步機上依序挑戰跑完5公里、7公里，毅力驚人。陳孝萱表示，即便無法出門跑，透過跑步機也要跑完，「面對困難想辦法克服，結果是什麼不重要，起碼有盡力」，希望在小孩面前有最好身教。

陳孝萱兒子鐵弟從小帥氣十足。（許政榆翻攝）

而14歲帥兒在英國人氣依舊，被問到會不會擔心兒子交女友？陳孝萱笑說比起傳統的人不能接受外國媳婦，只要鐵弟喜歡就可以，「有個談得來的對象沒什麼不好，但什麼年紀要做什麼事」，她提到過去兒子都會跟她討論和女生互動，也會提醒鐵弟「如果交女友要好好照顧人家，很怕你被人家甩了會傷心」。

至於鐵弟未來是否會往演藝圈發展？陳孝萱表示鐵弟有表演細胞，現在也有修戲劇、學寫腳本等，認為幕前幕後都可以，不會阻止但也不鼓勵，「我希望他這年紀，每樣都涉獵，先了解自己興趣專長」。

陳孝萱曾拿過金鐘迷你劇視后，為照顧兒子推掉不少戲約，去年僅拍電視劇《腦波小姐》及到大陸客串電影。今年初，她受邀擔任「社會永續發展推廣協會」副理事長，協會推出「藝起守護家」公益影片計畫，她挑戰人生初體驗，訓練2個月完成21公里半馬路跑。接下來將號召柯佳嬿、呂雪鳳、王彩樺等加入公益影片計畫，由導演葉天倫拍攝，期望集結藝人力量為弱勢團體注入更多資源協助。

陳孝萱日前成功挑戰人生首次半馬。（一間二顧公益行銷平台提供）

陳孝萱表示，過去在學校擔任多年愛心媽媽，因緣際會認識公益團體，起初被邀約擔任副理事長，「我有點擔心，不知道自己可以做什麼」。加入協會後第一個挑戰竟是跑半馬，陳孝萱笑說：「我是國中後只跑過紅綠燈過馬路的那種。」，訓練過程雖然雙腳起水泡、長繭，但跟著國手團隊訓練下順利挑戰成功，現在她已把跑步當成生活習慣。

陳孝萱完成半馬，開心和導演葉天倫（左）、總教練王冠翔（右）合影。（一間二顧公益行銷平台提供）

社會永續發展推廣協會今年發起「藝起守護家 公益影片」計畫，並委託「一間二顧」公益行銷平台募款，目標將要募款1000萬元，期望為小型非營利機構，打造專屬於自己的募款影片。平台執行長謝煥儀表示，將集結20多個社福單位透過平台媒合資源，幫助中小型弱勢團體募款，對有心做公益的藝人是個保障。

(中時 )