兼具美貌及實力派演技的陳孝萱，去年底大方認愛咖啡廳老闆柳建名，小兩口交往近1年，感情穩定發展，她與男友都有過失婚經歷，是否再考慮踏入婚姻，男方去年底曾表示不排斥，最後把球丟給女方。陳孝萱接受專訪時坦言，男友確實提過，但她覺得沒必要，豁達說：「結婚要幹麻，有伴就好，夠了解彼此，不需要一張合約來證明。」

陳孝萱每段感情都談得滿城風雨，當年與黃文豪結婚又「分手」，被吳宗憲積極追求，沒想到吳爆出已婚有小孩，誤當小三；後來她與名製作人詹仁雄結婚時險犯「重婚罪」，可惜婚姻維持2年便畫下句點。她當12年單親媽媽期間，浮上檯面的僅有一段與導演于華坤的短暫戀情，當時于華坤同時又跟潘儀君不清不楚，感情路上不斷錯愛。

49歲陳孝萱依舊保養得宜。（盧禕祺攝）

回首每段往事，陳孝萱認為沒有造成傷害，但也不是不談就會消失的事，「它就是存在，要去面對接受」。上段婚姻最大收穫？她笑言：「就是有個小孩，當媽媽後被逼出各種技能，我也重新認識自己，發現自己更有潛力、有毅力」。從中體悟婚姻相處之道？她說「每段婚姻都一樣，一定會有個性不合，我不相信有哪一對沒有各自問題」。

感情路上跌跌撞撞，會心疼過去的自己？陳孝萱坦然說「心疼倒不會，畢竟是自己的決定，人在脆弱時，難免會做出一些搞不清楚對錯的決定。感情不應該是為了要溫暖而投入關係，是要認清自己，像是有些人不適合婚姻，沒多想就去做，結果就衍生問題」。巨蟹座的陳孝萱，談感情最在意彼此的忠誠度和「三觀」，現在體悟「人總是從不同經驗中找到自己想要的是什麼」。

陳孝萱面對往事態度大方，保持樂觀心情。（盧禕祺攝）

吳宗憲3年前曾喊話，希望能和她在《小明星大跟班》節目中破冰，當時陳孝萱公開打槍「真是想太多了」，如今陳孝萱態度依舊，「事隔這麼多年還是一直被提起，如果去上節目，又可以被講很久」。

陳孝萱14歲的兒子「鐵弟」赴英求學，她稍稍喘口氣，也重新享受戀愛滋味。談起交往快1年的男友柳建名，她說沒有刻意不交圈內男友，其實她與男友認識多年，相處後發現他雖內向，但個性老實、細心，當初還是鐵弟「認證」後，她才開始交往，「他們感情可能比我好，鐵弟覺得他會照顧人、脾氣又好」，才順利擄獲陳孝萱芳心。

與男友經歷失婚、且各自有小孩，陳孝萱說交往至今沒吵過架，「通常夫妻、情人吵架可能因為小孩，我們沒有這方面問題」，陳孝萱表示見過男友的家人，但沒被催婚。也提到「最近很多人有（離婚）問題，沒人敢說我現在對象百分之百走到最後，人都是不斷更新變化，自己都會變，怎能預設對方不會變」。

陳孝萱今年受邀擔任社會永續發展推廣協會副理事長。（盧禕祺攝）

(中時 )