「性感人妻」李蒨蓉和老公李德立牽手16年，育有兩個兒子安安和小宇，如今孩子們都上高中，迎來「空巢期」的她，半年前得知朋友家中的德國狼犬快生小狗時，便開始「密謀」養狗相伴，為此開了無數次家庭會議，卻都被打回票，逼得她不得不對老公「來硬的」，先斬後奏將小狼狗牽進門！
從小就愛狗的李蒨蓉，渴望收編一隻德國狼犬，無奈老公是個摸到狗就要立刻洗手的「潔癖王」，而「貓派」的大兒子安安則對氣味很敏感，認為狗飼料味道太重，皆投下反對票；小兒子小宇雖然愛狗，卻是「牆頭草」，「他會觀察家人意見，哥哥選什麼，他就跟著選。」李蒨蓉無奈地說，小兒子等同廢票，加上狼犬不好飼養，全家沒人贊成她的想法。
哭罵兒子 上演苦肉計
在孤立無援的情況下，李蒨蓉決定軟硬兼施，先是每天傳小狼犬的萌照給家人，也找了不少狼犬受訓後的乖巧例子說服家人，甚至哭著罵兒子：「媽媽為你們做了這麼多事，現在我只是想養狗，你們都不願意支持我。」老公見狀後，不禁苦笑地說：「情緒綁架兒子是不對的！」
嘗試了半年，李蒨蓉發現大家不為所動，只好先斬後奏，先和朋友談妥牽狗的時間，再分次告知老公：「下個月去牽狗狗唷！」「我約好下周牽狗了喔！」讓老公氣得直呼：「妳這樣跟強姦我有什麼兩樣？」不過，兩個月大的狗寶貝Wolfy到家中後不久，萌樣徹底征服李蒨蓉一家人。
「有了Wolfy之後，我再也沒有自己的生活了！」李蒨蓉表示，以前她每天都會晨跑，現在生活全繞著Wolfy打轉。由於幼犬膀胱肌肉不發達，最多只能憋尿九十分鐘，加上狼犬習性使然，不會在家中大小便，李蒨蓉起初一天得帶Wolfy出門六、七次，「養狗很耗體力，以前跑完步還能悠閒吃個早餐，現在遛完Wolfy就累了。」
手腳受傷 學習教毛寶
除了時間被綁住，原本超愛美的李蒨蓉，也為了Wolfy，穿衣變得隨性許多，一切以方便活動為主，而且即便運動褲、牛仔褲沾滿狗毛、口水，甚至外套上偶爾有Wolfy的尿漬，也毫不在意，「狗狗太興奮的時候難免會漏一點嘛！」
此外，李蒨蓉透露，一般狼犬喜歡叼咬東西，家中被Wolfy咬爛的東西不計其數，連她的手、腳也留下許多瘀青和抓傷。她擔心Wolfy哪天不小心傷到別人，於是找了寵物訓練師到家中教導，「與其說教寵物，其實是主人該上課，才知道怎麼跟狗狗互動。我們全家都會一起去上課，因為教法一致，狗狗才不會混亂。」李家從一開始不願意養狗，到現在樂於參與Wolfy的一切，全家人關係也更緊密了。
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(中時電子報)
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