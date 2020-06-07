找一處山海相望的地方走跳，成了近期的旅行關鍵字。新北市金山區，有一座「鹿羽松牧場」，以罕見的「綿羊豬」與「跳跳羊」吸引遊人，鄰近的「遠足生態農場」與「朱銘美術館」也值得一訪！

倚山望海的金山區兩湖里，有一座在google map搜尋不到地址的「鹿羽松牧場」，四周梯田環繞、空氣清新，是近期的旅遊新亮點。

4年前，牧場主人楊格對雜誌上的綿羊豬一見鍾情，特地從匈牙利引進此種原名「曼加利察豬」、過去僅由匈牙利皇室飼養的稀有動物。擁有灰麻、燕腹和橘紅3種毛色的綿羊豬，因為脂肪多、瘦肉少，最早用於提煉豬油，後來因油花極美，成為廚師眼中的夢幻食材，更被列為匈牙利國寶。

而熱愛動物的楊格，將全身布滿卷毛的綿羊豬，當作毛小孩來寵愛；只要他步上緩坡、吹響口哨，散布四處的綿羊豬便紛紛小跑步地聚攏過來，後頭跟著一群約2周大的仔豬，圓滾滾、毛茸茸的模樣，瞬間融化旅人的心。

出生未滿一周的綿羊豬，身上有著與山豬相同的條紋，且活動力十足。（攝影／于魯光）

想親近怕生的梅花鹿，需有點耐心慢慢來。（攝影／于魯光）

喜歡手作的旅客，可以蒐集園區植物，製作苔雕壁畫與裝飾。（攝影／于魯光）

遍植落羽松的「鹿羽松牧場」，是近期最吸睛的旅遊景點。（攝影／于魯光）

放慢步調 與鹿搏感情

牧場中依著大榕樹搭建的樹屋平台與柵欄，則是迷你山羊──跳跳羊的家。來自西非的跳跳羊，最高僅約50公分，性情溫馴；當我蹲下身子、親手餵食時，羊寶寶還調皮地撲上肩來，十分親人。

我們接著來到寬敞的鹿園，探訪生性膽小的梅花鹿。楊格提醒：「請盡量放慢動作、降低聲量，才不會『小鹿亂撞』喔！要有點耐心，才能跟牠們搏感情。」由於園內飼料與牧草充足，當我拿出園方準備的胡蘿蔔時，鹿兒們並不搶食，而是過一會兒才敞開心胸，探頭探腦地湊上來，相當可愛。

鹿羽松牧場

地址：新北市金山區北22線4.3公里處（google map位置碼：6HQX+MQ）

電話：0956-020-406（預約制）

價格：全票200元、優待票（6至12歲）50元、6歲以下免票。

親近山林 樂享DIY

位於金山區與萬里區交界的遠足生態農場，也是個讓孩子們玩瘋的地方。農場主人不使用除草劑和化學藥劑，完整地保留當地的原生環境與山林氣息，並依照季節提供「食農體驗」；春天剛採摘完萵苣，近期則帶領遊客餵食蛋雞、親手製作雞蛋糕，無論大人、小孩，都玩得不亦樂乎。

在農場主人的引導之下，我們沿路認識花卉、香草與葉菜等植物，最後摘取澳洲茶樹的葉片搓揉試聞，並採下枝葉帶回農舍，加入濃度75％的酒精浸泡3天後，就完成了「茶樹精油乾洗手」，分裝至噴瓶隨身攜帶，可兼顧清潔與驅蚊，相當實用。

距離遠足生態農場不到15分鐘車程的朱銘美術館，面積廣達2.4萬坪，戶外展區約占8成，除了每年5月至10月開放民眾野餐、享受日光浴的草坪區，最吸睛的是5月底剛完工、約200多坪大的生態池。池邊環繞著落羽松與台灣原生種水生植物「穗花棋盤腳」，還有吸引蜜蜂、蝴蝶翩飛的蜜源植物及蛙類棲息的草澤植物，鳥兒也避開天敵來此休憩，形成豐富的生態系統。

遊客在「遠足生態農場」，可體驗以咸豐草葉餵食蛋雞。（攝影／于魯光）

在「遠足生態農場」，可利用自行採摘的茶樹葉，製作成精油乾洗手。（攝影／于魯光）

「朱銘美術館」戶外園區是全台最大的戶外美術館，圖為雕塑作品《人間系列──三軍》。（攝影／于魯光）

孩子們在「朱銘美術館」戶外園區規劃的地面方框作畫，玩得不亦樂乎。（圖／朱銘美術館提供）

遠足生態農場

地址：新北市金山區焿子坪7號

電話：0989-229-037

價格：門票150元（可折抵園區消費50元），手作體驗每項150元。

朱銘美術館

地址：新北市金山區西勢湖2號

電話：（02）2498-9940

人氣粿食 最佳伴手禮

若以為金山的名產只有鴨肉，那可就錯了！位於金山市場內、以傳統粿食起家的「富品家」，在老闆巧思下，將粿縮小成「台味米果子」，包括以紅麴染色、填入花生碎的「一口小紅龜」，及採用金山紅心甘薯製作外皮、包入奶油地瓜泥的「金元寶」，無論送禮或自己品嘗，都幸福滿分。

除了創意粿食，老闆的母親也以獨家配方展現傳統手藝，像是將米漿混入大量芋簽與芋泥製成的 「芋頭粿」、以現採白蘿蔔手工刨絲製作而成的「蘿蔔糕」，都有與眾不同的香氣與口感，不用沾醬就非常好吃，不愧為網購人氣王。

富品家傳統美食

地址：新北市金山區中山路188號市場50號

電話：（02）2408-2157

發想自日式和菓子的「台味米果子」，精緻小巧的模樣十分討喜。（攝影／焦正德）

「富品家」的芋頭糕（左）和蘿蔔糕（右）皆以真材實料製作，是最熱銷的點心。（各150元／份）（攝影／焦正德）

「富品家」的芋頭糕（左）和蘿蔔糕（右）皆以真材實料製作，是最熱銷的點心。（各150元／份）（攝影／焦正德）

小朋友在大人的陪伴下，親手製作雞蛋糕。（圖／遠足生態農場提供）

來去金山

開車：走國道1號下「八堵交流道」或國道3號下「基金交流道」後，經台2線往萬里區方向前進可抵達。

搭車：搭乘國光客運「1815」路線，至「金山區公所」站下車，再轉搭計程車至各目的地即可。

（繪圖／陳家榆）

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(中時電子報)