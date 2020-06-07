產於苗栗的余甘子，又稱為「油甘」，因為客家話中的「油」就是「有」的意思，指吃入口之後有甘甜味，其實這種水果能消除人體內過多的自由基。（圖／報系資料照、圓神出版提供）

一名年僅40多歲的男子，日前成為台灣新冠肺炎最新的死亡案例，由於男子年輕力壯、又無慢性病，更讓人好奇為何會喪命？疫情指揮中心專家諮詢小組張上淳教授說，原因可能出在「細胞激素風暴」。

簡單來說，就是病毒進入男子體內之後，免疫系統為了防禦而產生過度反應，不只殺病毒、也攻擊肺部健康細胞，這位40多歲的男子最後因呼吸衰竭而緊急使用葉克膜，最後卻因併發多重器官衰竭而不幸身亡。

「舉例來說，本來該用狙擊槍來攻擊病毒，但免疫系統情急之下卻發動火箭攻擊，因此才導致嚴重傷亡。」台大醫院家醫科醫師林曉凌說，此時身體也會產生大量自由基來殺死病毒，但如果過多，就會導致嚴重發炎反應。所以一昧追求強大的免疫力是無效的，林曉凌的新書《平衡免疫這樣吃》就分享如何精準調節免疫力。林曉凌說，「抗發炎是最重要的！」

如何讓身體迅速「抗發炎」？林曉凌推薦鮮為人知的4種超級食物，讓身體減少發炎，就能讓免疫細胞提早收工、不過勞。

首先是擁有「超級水果」封號的餘甘子，維生素C含量足足是蘋果的140倍，在印度廣泛被用於健康養生。「其實台灣苗栗也有生產餘甘子，早期物資缺乏時，會將餘甘子用糖、鹽醃漬當作零食，不過現在許多人都忘記餘甘子了。」林曉凌說，產於苗栗的餘甘子，又稱為「油甘」，因為客家話中的「油」就是「有」的意思，指餘甘子剛吃時有些酸澀，但入口之後一陣子就有甘甜味。

餘甘子還擁有微量元素硒，含量之高是所有食品中的第一名，堪稱王者！硒能消除人體內過多的自由基，效果是維生素C的300~500倍，對於提高人體的免疫調節力具有相當大的功效。目前可在苗栗一些果園直接購買餘甘子，在一些網購平台、有機商店也能購買。

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(中時電子報)