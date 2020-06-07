新冠肺炎疫情爆發，讓許多民眾更關心自己的免疫力，但過強的免疫力卻可能不分敵我，反而傷害自身健康。如何讓免疫力「剛剛好」？醫師推薦鮮為人知的4種超級食物，讓身體減少發炎，就能讓免疫細胞提早收工、不過勞。

除了之前提到的餘甘子，林曉凌翻閱伊斯蘭多篇研究論文後發現，在中東享有盛名的黑種草籽油，就擁有極佳的抗發炎效果。

黑種草的古拉丁文「Panacea」是萬能藥的意思，榨出的黑種草籽油具有抗發炎作用，在中東地區被用來舒緩支氣管炎、感冒的症狀。（圖／圓神出版提供）

黑種草是一種茴香花植物，黑種草的古拉丁文Panacea是萬能藥的意思，果莢中的種子便是黑種草籽，古埃及人使用黑種草籽醫治疾病，甚至擁有「除了死亡，可以治療一切」的美譽，知名的圖坦卡門法老陵墓中也擺放黑種草籽，希望法老復生時也能擁有健康。

「黑種草籽中的百里醌成分最為關鍵，具有很強的抗氧化作用，榨出的黑種草籽油具有抗發炎作用，早在上世紀就在埃及、中東地區使用於緩和支氣管炎、感冒等症狀。」林曉凌說，黑種草籽油含有豐富的Omega3，因此能中和自由基。人體的必需脂肪酸包含Omega6與Omega3，一旦比例超過16比1，就代表失衡。

現代人由於擔心攝取過多脂肪，因此不敢再使用動物性油，許多人轉而使用大豆油、花生油，雖然屬於植物油，但其中卻含有較多比例的Omega6，容易使身體處於發炎狀態，所以多攝取Omega3比例高的食物便是重點。

「這也是近年橄欖油受歡迎的原因，它的Omega6與Omega3比例是13比1，但黑種草籽油的比例更好，是8比1，相較之下更加健康。」不過，這類油品不適合高溫烹調，建議直接淋在食物上吃就好。目前可在一些網購平台、有機商店可購買到黑種草籽油。

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(中時電子報)