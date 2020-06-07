小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（7日）新聞重點。

【1】蔡碧仲代理黑馬 陳其邁再戰無懸念

高雄市長韓國瑜遭罷免，民進黨毫無懸念將由行政院副院長陳其邁參選，國民黨人選則難產，值得觀察的是，民眾黨也可能參一腳，由不分區立委蔡壁如上陣，「志在參選，不在當選」，趁機扎根高雄。

【2】建照獲共識 大巨蛋擬8月復工

大巨蛋停工4年多，環境影響差異分析報告今年3月通過後，僅剩「建照變更」最後一關，遠雄建設日前指出，已跟北市府取得共識，大巨蛋有望今年8月復工，2021年底完工，最快2023年第1季可對外試營運；台北市長柯文哲6日強調，市府態度「不刁難、不放水」，若全部程序走完，就讓大巨蛋復工。

【3】港澳是否適用兩岸條例 仍待評估

港版「國安法」可能影響到台灣個人或企業的稅賦，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師張宗銘指出，若台灣稅制認定香港適用《兩岸人民關係條例》，台灣個人的香港留存利潤可能面臨高達40%所得稅賦；對於透過香港投資大陸並取得大陸盈餘的控股結構而言，將會立即產生「重複課稅」影響。

【4】後疫情時代 餐飲業的超前部署

近幾個月來，由於疫情影響國際觀光客來台，加上民眾減少外出旅遊及用餐，導致餐飲業營收受到非常大的衝擊。根據經濟部統計處的調查，2020年4月份餐飲業營業額為479億元，較去(2019)年同期大減22.8％，創下餐飲業有史以來最大跌幅。

【5】陳孝萱有伴就好 拒絕再婚

兼具美貌及實力派演技的陳孝萱，去年底大方認愛咖啡廳老闆柳建名，小兩口交往近1年，感情穩定發展，她與男友都有過失婚經歷，去年底被問是否再考慮踏入婚姻，男方曾表示不排斥，最後把球丟給女方。時隔半年，陳孝萱接受專訪時坦言，男友確實提過，但她覺得沒必要，「結婚要幹嘛，有伴就好，夠了解彼此，不需要一張合約來證明。」

(中時電子報)