【1】北市十大易肇事路口 大洗牌

北市十大易肇事路口洗牌！鄭州路、塔城街口去年首度上榜就躍居榜首，原本排名第1的市民大道、中山北路口退居第5，與和平東路三段、基隆路二段路口皆連續5年上榜；北市交通局表示，去年底即完成鄭州路、塔城街口道路改善措施，今年第1季事故件數已不在前10名。

【2】桃市攔檢改裝車 抓測罰一站搞定

改裝車深夜呼嘯惹民怨，桃園市環保局聯手警察局及公路監理站「馬上抓、馬上測、馬上罰」執法，5日晚間攔檢21台改裝車，其中14台當場告發，最高可罰3600元。警方也添購11台測速及噪音偵測機，6月正式上路加強稽查，目標提高1倍取締數。

【3】拚社造 72歲總舖師喜獲碩士

72歲總舖師拿到碩士了！彰化縣北斗鎮文昌里長田秋水，擔任總舖師40餘年，10年前選里長，投入社區營造，發揮高超廚藝辦共餐照顧社區長者，耗費2年多將推動社區共餐經驗寫成論文，6日在家人陪同下參加明道大學餐旅系畢業典禮，取得碩士學位。

【4】善化蓮潭里人口逆增 基建跟不上

台南市善化區蓮潭里鄰近台南科學園區，從2013年起開始遷入大量外來人口，目前已超過4000人，是全市少數人口逆勢成長的區域。不過，社區雖快速發展，基礎建設卻跟不上，蓮潭里長陳紫晶與居民喊出學校、醫院、商場「三缺」，向市府陳情、反映卻被漠視；對此市長黃偉哲表示，外地移居台南的青壯年、年輕人很多，他很尊重並重視大家的聲音，地方的需求將會盡力配合，並努力爭取中央協助。

【5】屏大ROTC畢典 4學生投身軍旅

國立屏東大學6日舉辦國防部大學儲備軍官訓練團（ROTC）畢業典禮，4名畢業生許鏸心、張書誠、林依臻、鍾旻諺穿上軍服氣勢非凡，他們是將投身軍旅當少尉的大學畢業生。回憶報考點滴，有人起先很抗拒、有人中途想放棄，但都愛己所選走到最後。

(中時電子報)