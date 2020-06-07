高雄市長韓國瑜遭到罷免後，挺韓高市議長許崑源驚傳在住處墜樓身亡，警方已證實消息。豈料，民進黨台北市議員梁文傑在臉書分享許崑源墜樓新聞，竟表示「嚇死人，是有賭很大嗎？」對此國民黨立委許淑華痛批「沒人性」。

梁文傑在臉書轉PO許崑源墜樓消息，表示「嚇死人，是有賭很大嗎？」雖然馬上刪文但仍遭網友截圖，事後他解釋「在沒有訊息的情況下胡亂揣測，雖然立刻刪文，但這確實是我的錯，也對家屬相當不敬，在此鄭重向大家致歉。」

網友不滿湧入梁文傑臉書怒批，「說話要留口德，人都往生了還說這樣的話」、「顏色對了 說什麼都無罪就對了？」「沒有人性你真的展現的淋漓盡致」、「We care Taipei！下一個罷免你！」「敢做要敢當啊！刪什麼？怕什麼？」「非常沒有口德跟同情心，這是人會在第一時間做的事嗎？」

許淑華也在臉書痛批「綠色是 沒人性的顏色」，網友嘆「也是冷血的顏色!總統一句話也沒有」、「真的是沒人性，喪失寶貴生命，還能說出這麼不道德的話」、「綠色是仇恨的顏色！」「綠色是沒有良心的顔色」。

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

（圖／摘自許淑華臉書）

(中時電子報)