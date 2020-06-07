罷韓投票落幕，根據中選會統計，同意罷免票高達近94萬票，韓國瑜確定遭罷免！對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男認為，25%的罷免門檻，導致首次的市長罷免成功，潘朵拉的盒子已經打開，以台灣現今選民的搖擺性格，這樣原本希望提升罷免參與的設計，恐將繼續掀起選舉罷免的腥風血雨。他也表示，韓被罷免了，許多人宛如勝選之夜那麼高興，殊不知下一個選舉罷免風暴，因選民的搖擺性格而起，正等在前方。

沈政男醫師在臉書針對罷韓案一事撰寫「韓國瑜政壇走一回 照出台灣選民的搖擺性格」一文。他指出，依照2016修改前的選罷法，這樣的票數還是不能跨過門檻，因為當時規定投票率須達五成以上。他說罷免門檻高，著眼於政局穩定，而罷免門檻低，則希望快速反映民意。事實證明，目前兩成五同意票的罷免門檻，給罷免提案者很大的鼓舞，才會有今天台灣民主史上的首次市長罷免成功。他說兩成五的罷免門檻導致首次的市長罷免成功，潘朵拉的盒子已經打開，而以台灣現今選民的搖擺性格，這樣原本希望提升罷免參與的設計，恐怕將會繼續掀起選舉罷免的腥風血雨。

什麼叫搖擺性格？沈政男指出，一年半前投給韓將近九十萬票，今天卻是用超過九十萬票把他拉下來。這兩次選舉與罷免，有多少選民改變意向，從支持變成唾棄？若一年半前的選舉投票是糊里糊塗，又怎保證今天的罷免投票是真知灼見？「說穿了，就因一年半前，選民普遍對蔡英文的執政不滿，於是把希望寄託在一個口號聳動、身段靈活的半政治素人。」

為什麼一年半前選民對蔡不滿？為什麼施政滿意度低到只有兩成五？沈認為，只因選民喜新厭舊、求全責備，一有不滿就寄望下一張新面孔。韓能選上高雄市長，全因2018年底，選民對蔡政府的不滿，而這樣的不滿，甚至讓他們願支持韓選總統。罷韓理由說是韓去選總統，問題是在2019年3月到5月，民調顯示，韓的總統支持度遠遠超過蔡，甚至也贏過柯。而這些支持韓選總統的人，包括四成的年輕選民，與四成的高屏選民。

選民是健忘的，媒體也是，而政治人物更是容易曲解，但民調數字現在都還斑斑可考。沈政男認為，是誰選出韓當高雄市長？又是誰拱他出來選總統？不就是投票罷免韓的人之中的一部分嗎？這些人，乃選民搖擺性格的具體承載者，而他們正決定台灣民主的走向。沈政男認為，罷免制度只有少數國家擁有，低罷免門檻，更是少之又少，而這樣的制度，形同煽惑選民的搖擺性格，讓他們可以大展影響力—選舉亂投又何妨？反正做不好就罷免他。

沈政男說另外一個全世界絕無僅有的諂媚選民的制度是民進黨發明的全民調初選，等於毀棄政黨引領政治走向的角色，放任民意風向來決定政黨候選人。這一點，受害最深的當然是賴清德，而賴清德當初為什麼要跳下來與蔡英文拚初選？就因選民對蔡英文不滿，並且開始青睞韓國瑜。而國民黨看民進黨用全民調，於是也學起來。

當韓國瑜的總統選情大勢已去，2019年10月，第一次的罷免民調就顯示，超過五成的高雄人同意罷免他。沈政男指出，罷免過關，好像罷韓團體做好多貢獻，甚至還開國際記者會宣揚勝利，其實早在一切大型活動之前，民意就已決定了。罷韓團體還說，2018高雄市長選舉，乃因受到中國勢力與假訊息影響，意思是那次是選民被蒙蔽而亂選，而這樣的說法，跟韓說這是不公不義的罷免，其實如出一轍，「事實上兩次選舉罷免，都是選民的自主選擇，而且當下都認為自己做的判斷最是正確，持反對意見的人都是呆瓜」。

韓被罷免了，下個被摧毀的是誰？沈政男表示，很多人直指柯文哲，而柯當初也被選民的搖擺性格捧上雲端，如今聲勢已經大不如前，「柯文哲有犯什麼大錯？只因當初期望太高，以為他可以帶台灣走出一條康莊大道，後來才發現這不是一件容易的事」。

「韓國瑜被罷免了，許多人宛如勝選之夜那麼高興，殊不知下一個選舉罷免風暴，因選民的搖擺性格而起，正等在前方」。沈政男表示，民主若光靠民調與選舉，就能進步，那每天都來做民調與辦選舉就好了。高雄罷免案的通過，必須放在高雄其實浪費一年半到兩年這樣的觀點來看，仔細反省原因，而非一味諂媚選民，只要票數開出就說這是民主的勝利。至於韓沒有完全這樣講，沈政男說，顯然韓重新回到政壇，走這麼一回，對他來說已是夢幻之旅，如今夢醒了，包袱款一款離開，根本沒有任何損失。他沒有要當職業政客，也沒有為下一次選舉而保留自己。

沈政男認為，韓一下子要來當高雄市長，甚至選總統，能力與準備都有不足，但因為民意風向把他捧上了天，於是不選也不可能。「試問，哪一個在總統民調獨占鰲頭的人，不會選總統？賴清德都敢冒著大不諱挑戰蔡英文了，韓國瑜又豈能拒絕民調數字的誘惑？」他感嘆表示，韓在當選高雄市長後，若能夠急起直追，把自己升級到市長或總統格局，頗有一搏的機會，可惜他做不到，於是南柯一夢醒來，只能被重重摔到地上。

(中時電子報)