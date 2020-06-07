【1】捷克參院議長 確定秋天訪台

捷克參議院議長維特齊（Milos Vystrcil）不畏大陸反對，預計在下周二（9日）對外說明訪台計畫，如果成行，將是捷克來訪層級最高的官方人物，顯示兩國關係提升。外交部說，歡迎維特齊訪台，待維特齊訪問計畫明朗時，再對外說明。

【2】日擬將釣魚台更名 再掀主權爭議

主張擁有釣魚台群島行政管轄權的日本沖繩縣石垣市將於9日召開的市議會上提案，將「尖閣諸島」（即釣魚台群島）的行政區劃名從「登野城」改為「石垣市登野城尖閣」。由於陸、日、台三方都主張擁有釣魚台群島的主權，此議案若是通過，勢必再度引起三方的主權爭議。

【3】裂痕擴大 川普自德撤軍9500人

美國總統川普傳出下令在9月前從德國撤走近萬名美軍，讓外界憂慮美方參與捍衛歐洲的決心。消息人士稱，此舉與德國總理梅克爾拒絕赴美參加七大工業國（G7）峰會無關。但川普上台以來，美德關係不時出現緊張，而今該裁軍計畫可能被解讀為雙方裂痕擴大。

(中時電子報)