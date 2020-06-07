高雄市長韓國瑜罷免案昨（6）日結果揭曉，以93萬9090票超越門檻罷免通過，隨後驚傳高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，遺體送往九龍殯儀館，今日凌晨傳出「吹狗螺」，時間長達30秒。

一向挺韓的高市議長許崑源，過去大力替韓國瑜宣傳政績，見韓國瑜面臨罷免，也以行動力挺，表示高雄正改變，用心看得見，「高雄有韓越來越好」，並在在YouTube貼出今年第一季政績簡報，包含貫徹路平、節能路燈、清淤治水等。

昨日罷韓投票，許崑源也在粉絲專頁《用心打拼許崑源》轉PO韓國瑜貼文，並於晚間8點40分、42分，分別在個人臉書及粉專寫道「這一次，誰會是贏家？」豈料8點45分就墜樓身亡。

據《ETtoday新聞雲》報導，今日凌晨2點左右，九龍殯儀館外傳出多隻狗「吹狗螺」的聲音，持續約30幾秒。

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(中時電子報)