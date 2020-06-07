某私立科大劉姓助理教授，因關貿網路公司董事長許建隆升等副教授論文遭檢舉造假一事，上網PO文指許「舞弊成性」，質疑許找黑衣人對他施暴、用禮券賄賂他，還恐嚇許「會去找黑道」、「讓你全家自殺」，劉另不滿記者採訪內容，上網辱罵記者是「敗類」、「下賤」。雖劉辯稱，批許的文章是維護國家法益，罵記者是正當防衛，但台北地院仍依加重誹謗、恐嚇危害安全罪判劉拘役100天，可易科罰金10萬元。可上訴。

判決指出，劉、許2人均在某財經科技大學任教，許男現為關貿網路公司董事長，劉自2017年11月27日起至2018年8月間，在臉書、ResearchGate網站、YouTube網站，指許舞弊成性，許遭檢舉舞弊論文至少4篇，但民進黨對許力挺的強度，剛好反應在民進黨「卡管」的強度上。

劉男並PO文指許男無所不用其極地掩蓋舞弊之事實，學術誠信蕩然，人格誠信闕如，甚至質疑許找2名黑衣男對他暴力偷襲，還說許拿禮券賄賂他撤案，禮卷一定是關貿公司的支出。

劉男另於2018年4月13日、15日，臉書傳送訊息給許「你敢找人打我？我也可以到你家去，我也會去找黑道」、「我會讓你2個兒子自殺，讓你全家人自殺」。

之後，劉不滿週刊記者的採訪內容，於2018年5月17日至同年8月20日，以臉書PO文，指該記者把他妖魔化，下賤新聞記者行徑，配合掩護學術舞弊的敗類記者行徑。

庭訊時，劉男否認不法，辯稱他PO文指許的部分，因許的博士論文有問題，且台灣所有跟政府有關的資訊發包採購，幾乎都是透過許擔任董事長的關貿公司，他PO文是為了維護國家法益。他另因記者報導，導致被網民圍攻，認為他不為反應，就是承認報導內容，因此對記者PO文部分屬正當防衛。

法官認為，劉僅因懷疑許的學術論文舞弊，以及記者採訪報導內容不符預期，即以不實文字貶損許男、關貿公司名譽及社會評價，並對記者惡意謾罵，劉否認犯行，飾詞狡辯，迄今未能與對方和解，判處拘役100天，可易科罰金。

(中時 )