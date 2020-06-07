馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)痛批美國執政當局漠視黑人民權之後，6日他又錄製影片放上馬刺官推，大嘆「身為白人很羞愧。」帕總含淚表示，黑人數百年來遭受白人壓迫的情況並未改善到可以接受的程度。
帕波維奇說：「從某種奇怪的角度來看，我們從這樁悲劇學到最多的是從警察的表情。你看到一個他是多麼怡然自得，手插口袋裡，搖晃著膝蓋，一派輕鬆地痛扁另一個人，而且他自認有權這麼做。」
「看到這種私刑活生生上演，我身為白人為此感到慚愧。當我們在書中看到黑人被吊在樹上，固然很震驚，但我沒想到會在現實中親眼見到。」「我們的國家有麻煩了，根源就在種族問題。」
帕波維奇悲觀地認為，如果白人袖手旁觀，那什麼改變都不會發生。「黑人已經遭受壓迫400年了，這個國家還能前進的唯一原因是黑人的堅忍與耐心。在我看來，發起改變的人必須是我們(白人)。」
對於美國總統川普(Donald Trump)一切訴諸愛國情緒的手法，帕波維奇向來不以為然。帕總畢業於美國空軍官校，他很清楚什麼叫做愛國。他去年擔任美國隊教練時說：「只是抱著國旗不叫愛國，真正的愛國者是為國家人民前途著想的人。」
(中時電子報)
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