“It’s got to be us that speak truth to power, that call it out no matter the consequences. We have to not let anything go. Our country is in trouble and the basic reason is race.”#SpursVoices pic.twitter.com/uTyOIzGnTg — San Antonio Spurs (@spurs) June 6, 2020

馬刺總教練帕波維奇(Gregg Popovich)痛批美國執政當局漠視黑人民權之後，6日他又錄製影片放上馬刺官推，大嘆「身為白人很羞愧。」帕總含淚表示，黑人數百年來遭受白人壓迫的情況並未改善到可以接受的程度。

帕波維奇說：「從某種奇怪的角度來看，我們從這樁悲劇學到最多的是從警察的表情。你看到一個他是多麼怡然自得，手插口袋裡，搖晃著膝蓋，一派輕鬆地痛扁另一個人，而且他自認有權這麼做。」

「看到這種私刑活生生上演，我身為白人為此感到慚愧。當我們在書中看到黑人被吊在樹上，固然很震驚，但我沒想到會在現實中親眼見到。」「我們的國家有麻煩了，根源就在種族問題。」

帕波維奇悲觀地認為，如果白人袖手旁觀，那什麼改變都不會發生。「黑人已經遭受壓迫400年了，這個國家還能前進的唯一原因是黑人的堅忍與耐心。在我看來，發起改變的人必須是我們(白人)。」

對於美國總統川普(Donald Trump)一切訴諸愛國情緒的手法，帕波維奇向來不以為然。帕總畢業於美國空軍官校，他很清楚什麼叫做愛國。他去年擔任美國隊教練時說：「只是抱著國旗不叫愛國，真正的愛國者是為國家人民前途著想的人。」

(中時電子報)