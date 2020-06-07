高雄市長韓國瑜罷免案過關，成為首位被罷免的直轄市長。高雄市長韓國瑜昨也率局處首長出面談話，他向2018年投票給他的89萬支持市民一鞠躬，並提出2個感謝，3個遺憾，1個祝福。對此，名嘴羅友志指出，剛開始聽到韓在演說中段，痛批民進黨了一頓，也再度抱怨媒體，讓他有點驚訝，隨後腦筋閃過這一年半的小槍、大砲、核彈的攻擊，加上韓國瑜本來就是非典型的政治人物，「我突然理解了」。

罷免案確定過關後，韓發表「2感謝、3遺憾、1祝福」感言。3個遺憾方面，韓國瑜提到的第1個遺憾，就是民進黨第2次執政以來，所有心思集中在罷韓國家隊，買通媒體和網軍，不斷抹黑；第2個遺憾是執政團隊的所有成員是全國最優，不管防治登革熱、雙語教育等都是全國最優，但團隊卻被抹黑造謠和中傷，希望市民給團隊一個公平評價；第3個遺憾則是自己很多要推動的工作無法達成。

對此，羅友志在臉書指出，剛開始聽到韓國瑜在演說中段，對民進黨痛批一頓，也再度抱怨媒體，他也有點驚訝：「不好吧」。隨後，羅腦筋閃過這一年半的小槍、大砲、核彈的攻擊，加上韓國瑜本來就是非典型的政治人物，他突然理解了，也反問自己：「要是我，我會表現的比他更憤怒吧」。

羅友志認為，很多人拿哪個政治人物下台多謙卑、多得體，來揶揄、批判韓國瑜「只怪別人」，他說倒是想不起哪個政治人物在位的時候，有像韓國瑜一樣，要以血肉之軀承受小槍、大砲、核彈的攻擊？他認為，評論這段演說之前，先反問自己，「要是我，受得了嗎？」

他說唯一認同的說法是，「韓國瑜沒有檢討自己」。羅表示，他本來期待，韓國瑜會在最後的演說，對選總統的失敗，說一句：「抱歉」，但是，他沒有。他說若韓最後的演說有抱歉的橋段，其抱怨會更讓人同意、合理。羅也提及，還有一個可以解釋的，就是，韓國瑜解脫了，不要的人最大，「會有這些抱怨，也不足為奇了」。

(中時電子報)