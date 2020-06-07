抗議警察執法過當，壓死非裔男子，全美、乃至全世界昨（6）日爆發大規模示威遊行，美國首都華府街頭昨日聚集成千上萬抗議人士，當局預估多達20萬人，可能是華府史上最大規模的抗爭遊行。

抗議警察執法過當，壓死非裔男子，美國首都華府街頭6日聚集成千上萬抗議人士，當局預估多達20萬人，可能是華府史上最大規模的抗爭遊行。

綜合美媒CNBC、華府當地媒體「NBC 4 Washington」報導，抗議非裔男子遭白人警察壓頸後喪命，華府地區的示威遊行昨日攀上高峰，根據空拍畫面，白宮前的抗議人潮看不到盡頭，美國陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）預估，周六華府示威人潮恐多達10萬至20萬人，可能是華府史上最大規模的抗爭行動。

報導指出，示威遊行氣氛和平、愉快，抗議人士手持標語高呼口號、跳舞，人潮鬆散地持續向白宮方向走去。

美國總統川普周六整天都待在白宮內，沒有公開行程。示威遊行外圍，軍隊重裝戒備。

截至當地時間周六下午5時，華府警察並未逮捕任何人，也沒有重大意外發生。

(中時電子報)