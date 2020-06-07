許崑源墜樓亡 直擊靈堂最新畫面

高雄市長韓國瑜遭到罷免後，一向挺韓的高市議長許崑源，昨（6）日驚傳在住處墜樓身亡，遺體送往九龍殯儀館，今日下午開放弔唁。

高市議長許崑源驚傳在住處墜樓身亡，消息傳出後各界譁然，今日國民黨主席江啟臣赴靈堂致意。江啟臣表示，對於議長的逝世很遺憾、難過，希望除了全力協助家屬處理治喪後續事宜，也希望他一路好走。

對於惡意揣測、沒有同理的發言，江啟臣感到不可思議，覺得非常憤怒，如今選舉或罷免都已經結束，呼籲大家冷靜，也譴責冷血的發文，認為台灣人民心中有一把尺，政治人物的一言一行都要對社會負責，不要在任何人的傷口上灑鹽巴。

據了解，前副總統吳敦義也將陸續到靈堂致意，傳王金平、陳菊可能也會到場致意。

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(中時電子報)