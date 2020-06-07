If you attack the police then they have the right/reason to arrest you... but when the police attack YOU then you have the right to lay down and beg for your life? ... — Damian Lillard (@Dame_Lillard) June 6, 2020

向來很敢在社群媒體發聲的拓荒者明星後衛利拉德，日前也親自參加波特蘭當地舉辦的抗議遊行，他在7日發推質疑警察暴力執法，引發不少網友紛紛按讚同意，畢竟他的發言擁有不小影響力，就連NBA復賽修改季後賽制都是聽他的！

「假如你攻擊警察，他們擁有合法的權力或理由可以逮捕你，」利拉德發推表示，「但換成警察攻擊你的時候，你就只能馬上躺在地上，且請求對方饒命嗎？」他的這番言論，無疑是針對先前美國水牛城爆發一名年老白人遭警察推倒事件。

利拉德的推文一出，馬上引起不少網友共鳴，「確實如此！當警察痛打我，我很想知道自己能否反擊？而不僅躺在地上等死，因為這樣死了有何作用。」也有網友無奈表示，「我們納稅支付警察薪水，當警察暴力致死，卻往往能逍遙法外。」

其實就算是NBA球員，也會遭遇警察暴力執法事件，像在2015年4月，前雷霆球員施弗洛沙在紐約一家夜店遭警方圍毆，導致球季提前報銷；2018年1月，公鹿菜鳥前鋒史特林布朗也在密爾瓦基一處停車場遭到警察圍毆，甚至差點喪命。

(中時 )