（圖／摘自洛杉基臉書）

高市議長許崑源昨（6）日晚間驚傳墜樓身亡，引發各界震驚，但卻有民進黨議員竟問「是有賭很大嗎？」引起撻伐。自由作家洛杉基直問，「政治可以讓人喪失人性？」而幾個綠營政客，已經掩蓋不住「內心的暗爽」。

洛杉基在臉書表示，議長墜樓，「民進黨雖然假惺惺表達遺憾，但是幾個綠營政客，已經掩不住內心的暗爽，紛紛發文表達按耐不住的興奮」。

洛杉基指出，成功罷免市長，議長又「自動」出缺，綠營光復高雄後，又能附贈「光復市議會」，怎能不大叫「天佑民進黨」？「難怪吳X叡立委會說：這次罷韓『連本帶利』贏回來！」

許崑源墜樓身亡，洛杉基也為講義氣、為韓國瑜兩肋插刀的許議長，「以死抗議罷韓國家隊」感到不捨與痛心，更為那些大啖血饅頭的冷血政客感到憤怒與齒冷！

此外，洛杉基也酸「南方四賤客」搖身一變成為「護國四天王」，未來吃香喝辣、標標全拿、論功行賞、利益分贓，後半生就等著享受榮華富貴了，但也提醒他們，別忘了「兔死狗烹的歷史故事」。

（圖／摘自洛杉基臉書）

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)