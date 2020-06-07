高雄市長韓國瑜遭罷免，總統蔡英文昨發文指出，九十多萬名高雄市民，行使民主權利，做出集體的決定，讓台灣民主往前走了一步。「這個結果，是給所有政治人物最大的警惕，人民可以賦予我們權力，當然也能夠收回」。台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，韓千不該萬不該的罪名，其實不是去選總統，而是他「偷竊」民進黨的起家厝、民主聖地高雄，讓民進黨顏面無光。

游盈隆在臉書指出，韓的崛起主要是拜蔡施政長期不得民心，加上韓獨特的群眾魅力，講話針針見血，句句刺進高雄人的心底，如北漂、高雄發大財、民進黨不是高雄人的老爸等，最後贏得至少十萬民進黨傳統支持者倒戈力挺，高票當選。

游盈隆提及，用一個統計學術語來形容，蔡、韓之間有種「共變關係」，不過這個「共變關係」是負的，是negative，意思是指當蔡不好的時候，韓就好的不得了；反之，當蔡飛龍在天的時候，韓就變成螻蟻在地上任人踐踏。

此外，對於罷韓領導者指控韓最大的罪名是「不該去選總統」，言之有理，游盈隆說放眼望去，不論國民黨或民進黨內有多少人曾經「帶職參選」的？為何韓帶職參選就罪該萬死？而其他人都可逍遙法外？他認為，韓千不該萬不該的罪名，其實不是他去選總統，而是他「偷竊」民進黨的起家厝、民主聖地高雄，讓民進黨顏面無光。就像陳水扁2000年贏得總統大位，被國民黨領導階層認為是大逆不道，竟敢奪走國民黨的江山，罪大惡極，最後當馬英九2008班師回朝時，自然就被「繩之以法，打入阿鼻地獄」，到現在還無法翻身。他直言，有多少人認為這次罷韓行動完全是高雄市民自發性的行為，和民進黨一點關係都沒有？「恐怕少之又少」。

(中時電子報)