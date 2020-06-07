黃姓老翁5年多前行經劍潭國小校門，被人行道上隆起地磚絆倒，頭撞上花圃矮牆，因頸椎受損、全身癱瘓，家屬認為台北市政府管理有缺失，提起國賠訴訟，一審認為黃翁年紀老邁，無法證明黃翁傷勢是地磚隆起所致，判決家屬敗訴，家屬上訴後，高院改判台北市政府敗訴，須賠償黃家共217萬多元。北市府可上訴。

黃家控稱，2015年12月，77歲黃翁徒步行經劍潭國小校門前人行道時，因該處地下樹根經過，致地磚隆起2.5公分，黃被絆到，頭部撞擊校門旁花圃水泥矮牆，造成頸椎受損，經送醫救治後，仍癱軟在床，生活無法自理，2017年7月死亡。

黃家主張，台北市政府新工處對該人行道管理有缺失，提起國賠，要求賠償黃翁生前支出醫療費、看護費、車資、醫療耗材費、營養補充品費合計186萬5062元，以及黃妻及子女共5人各20萬元精神慰撫金。

但北市新工處辯稱，在黃翁被絆倒前，沒有人在該處跌倒，對人行道之設置、管理並無缺失。且黃翁跌倒前，已罹患頸椎椎間盤突出、糖尿病、白內障多年，視力功能不佳，他跌倒50天後，才在榮總進行頸椎手術，一審認為，無法證明黃翁傷勢是地磚隆起所致，兩者無因果關係，判決家屬敗訴

家屬上訴後，高院依據維修工人證稱，地磚隆起是因底下有樹根經過，認為樹根長成、穿過地磚下方，應已經過相當時日，加上國小主任證稱曾有學生在該處被絆倒，認定黃翁是因被隆起地磚絆倒，造成頸椎中心脊髓症候群而全身癱瘓失能，兩者具因果關係，逆轉改判北市府敗訴。

高院認為，北市府應賠償黃家醫療、看護、交通費用共167萬9986元，以及家屬5人精神慰撫金各10萬元。黃家不得上訴，北市府則可上訴。

(中時 )