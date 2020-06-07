金融市場在這三個月經歷一場冒險，3月底後受到疫情衝擊，一路下殺，美股熔斷好像不是什麼新鮮事，各種悲觀預測陸續出籠，在最恐懼的時候，連股神巴菲特都守不住他的名言，拋售他最愛的航空股，不過，謝金河在臉書上表示，這幾天市場開始逆時鐘，生技、疫苗股大跌；谷底的慘業反而大漲，他認為悲觀時不要太絕望，樂觀時也不要興奮過頭，維持「中道」，才能在市場活得久！

財信傳媒董事長謝金河在臉書上以「航空及郵輪股的逆襲：資本市場開始逆時鐘！」為題發文，全球市場在受到疫情衝擊後，出現各種悲觀預測，像是油價最低有人看到-100，商品大師吉姆．羅傑斯認為股市還要跌60%，就連股神巴菲特也守不住他的恐懼，在5月時出脫了他最愛的航空股。

然而，這幾天市場卻出現逆時鐘，公衛危機中最夯的生技疫苗股接二連三大跌，反而日前的「慘業」航空與郵輪股紛紛大漲。

謝金河提到，昨(7日)一覺醒來，在資金派對下，那斯達科、費半再創歷史新高；道瓊從低點也反彈超過5成，最值得注意的是，疫情受創股如波音從最慘的89美元，回升到205美元，已經大漲超過1倍；三大郵輪股嘉年華、RCL、NCLH也分別彈升175%、260%以及219%；就連巴菲特最愛的達美航空也上揚近1倍。

謝金河認為，這回資本市場給我們上了一課，因為市場總會給世界一個答案，看好不會頂上天，看壞也不會一無所有；悲觀時不要太絕望，樂觀也不要興奮過頭，「維持中道，平衡的心看市場」，才能在市場活得久！

(中時電子報)