受不了輿論壓力與各方讉責，運動家隊球團老闆費雪（John Fisher）美國時間6日終於公開認錯，並同意繼續支付球員薪水，直到預定的小聯盟球季結束，6月份第1周每人400美元也將獲得追補。

費雪表示他犯了一個錯誤，就是在5月26日宣布6月起停止支付小聯盟球員薪水。其他球隊雖亦有類似決定，但運動家隊特別受到外界質疑，以致來自各方的批評聲浪越來越大。

運動家隊之所以緊急踩煞車，主要是擔心這個決定會造成不利影響，使球隊在棒球圈聲名狼藉，球季結束後很可能簽不到自由球員。

運動家隊先前解僱或讓三分之二的球探、球團發展部門員工放無薪假，如今費雪也決定為了他們成立一個緊急救援基金，協助他們渡過難關。

據富比士雜誌統計，費雪的身價高達22億美元。他在球團發表的公開聲明中說，「經過幾天聽取球迷和其他人士的意見後，我們將立即開始向小聯盟球員支付薪水。」聲明又說，「這些球員代表我們的未來，顯然我們決定不付錢是不對的。」

費雪重申，「我們的決定是錯誤的，我向我們的小聯盟球員和其他受到影響的人致歉！」

(中時 )