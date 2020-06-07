高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，挺韓不遺餘力的高市議長許崑源晚間即從住家大樓墜樓身亡，消息傳出，震驚政壇。今天一早，不少許崑源的支持者，前往許的住處大樓獻花、點蠟燭悼念，也忍不住落淚，頻頻表示真的很捨不得。

6日韓國瑜確認遭到罷免後，許崑源透過議會發出聲明，表示尊重結果，但對市民失去改變高雄、努力讓高雄更好的市長，感到非常遺憾；隨後晚間8點多在臉書分享韓國瑜發文，簡短寫下「這一次，誰會是贏家？」。

晚間8點45分左右，卻突然傳出許崑源從高市四維三路17樓住處窗戶墜樓，警方獲報後到場確認已無生命跡象，直接送往殯儀館。據悉，許當時與妻子林絲娛兩人在家，許單獨關在房間內，直到警方上門，許妻才得知丈夫墜樓，情緒崩潰。

許崑源墜樓身亡消息震撼各界，許多支持者難過不捨、難以置信。許崑源住處大樓外，今（7日）早已出現不少致意的鮮花、蠟燭，一名支持者更是在現場落淚不止，直言「真的很捨不得」。

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