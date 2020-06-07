幾年前登上《運動畫刊》封面，意氣風發的強力投手哈維(Matt Harvey)，如今傳出大聯盟生涯可能夭折。哈維荒唐的私生活一向是媒體話題，外界除了有些感嘆，也揶揄他是「棒壇的李奧納多(Leonardo DiCaprio)」。

八卦媒體統計，影星李奧納多20多年來的約會對象始終是同一套標準。如果你是一個超模，或著身材長相有超模水準，年齡不大於25歲，那麼你就有機會受邀參加李奧納多的派對，甚至成為他的新女友，

《紐約郵報》評論說：「哈維酷愛超模的花名與李奧不相伯仲，他約會過的模特兒多到可以自組一團維密內衣秀了。」重點是這影響到哈維的球場表現，儘管他換女友的速度很快，他也曾因失戀而缺席比賽，遭球團處罰。

2015年，哈維在韌帶手術後獲頒東山再起獎，但他不聽經紀人波拉斯(Scott Boras)的苦勸，超時出賽而弄壞身體。波拉斯說：「國民隊投手史崔斯柏格(Stephen Strasburg)在2012年接受我的忠告提早休養，你看看他現在是世界大賽MVP了。」

勉強出賽也沒得到好結果，該年大都會打進世界大賽，但以1勝4負敗給皇家隊。哈維坦言那是揮之不去的惡夢，他G5先發8局無失分，第9局仍繼續投而遭皇家追平，最後延長賽輸掉。

回顧2013年，哈維以「黑暗騎士」之名登上雜誌特別報導，立志賺取2億美元肥約。可惜一連串的錯誤決定讓哈維沒有達到預期的高度，今年31歲就可能被迫轉戰海外，生涯累積薪資2780萬美元。

(中時電子報)