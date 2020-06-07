遭綠議員圍攻...許崑源一句話 連韓國瑜都行注目禮。(翻攝自 中天新聞)

高雄市長韓國瑜昨日(6/6)罷免通過，隨後驚傳高雄市議長許崑源墜樓身亡，震驚外界。一直以來，許崑源都是韓國瑜在議場的超強後盾，不時跳出來幫韓講話。更曾在議員質詢時，霸氣對市長說，「你儘管拚，不用擔心他們說什麼，公道自在人心」對韓的市政挺到底！一開口，市長跟各局處首長都行注目禮，仔細聆聽。

當時，韓國瑜備詢時被綠營議員洗臉、圍攻，不給韓說話的機會，讓許崑源看不下去，跳出來幫韓澄清，路不平、5000天坑是前朝責任，「議員，那路不平的你不要戳錯了欸，路平是前任市長的責任」；更出聲鼓勵韓國瑜，「有心要拚，尤其是觀光局長你盡量拚，不用擔心他們說什麼，公道自在人心」、「他的團隊有心要替高雄市打拚，拚得沒日沒夜，結果沒一句好話，你管他們說什麼，你儘管拚，只要對！國民黨團挺到底就對了」。

畢竟是自己的主場，議長許崑源一說話所有在場的局處所長、包括韓國瑜都迅速轉頭，行注目禮，好像老師在教訓學生，台下官員每個都乖乖聽講，不僅講評印象深刻，也讓韓市長備詢時有強大的後援。

中天新聞

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