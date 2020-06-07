曾任台東縣議會副議長及國民黨台東縣黨部主委的現任台東縣議員陳宏宗7日宣布退出國民黨，陳宏宗表示，唯一1個能在高雄選上的市長竟被90多萬人唾棄，現任台東縣長饒慶鈴與前台東縣長黃健庭內鬥，坦言對國民黨相當灰心。

陳宏宗表示，45年前他在高中一年級時，懷抱熱血加入中國國民黨，誓言跟隨黨的腳步、為國效忠，這股力量促使我不畏艱辛、一路向前。

成家立業、經商有成，陳宏宗回到思念的故鄉關山，投入觀光休閒產業之餘，自忖如何回饋鄉親、讓民眾過得更好。陳宏宗說，在大家的鼓勵下，參選縣議員，獲高票當選，又在議員們的支持下，接連出任第17、18屆台東縣議會副議長。

陳宏宗說，做出退黨的決定，不可諱言，這是對國民黨從中央到地方長期的種種亂象，感到痛心與失望，無力感與日俱增，深思之後，選擇離去，讓自己有更寬廣的空間來服務民眾、聽取民意。

對黨有深厚感情，但國民黨已經不一樣了，陳宏宗說，國民黨唯一能在高雄勝選的市長，竟被90多萬人唾棄，心情非常複雜，加上現任台東縣長饒慶鈴跟前台東縣長黃健庭內鬥不休，百感交集，反覆思索還是退出走自己的路。

(中時 )