台灣高鐵今日表示，為加強服務周日由台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮，決定於下午，自左營站加開1班次北上各站停靠之列車，並配置5節自由座車廂。

高鐵指出，加班車為北上8822車次，7日傍晚17時10分自左營站發車，晚間19時35分抵達南港站。

旅客即刻起，可透過高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統等站外通路或至各車站售票窗口及自動售票機訂位購票乘車，歡迎多加利用。

(中時 )