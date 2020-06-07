高鐵傍晚加開1班北上列車 5節自由座車廂 09:392020/06/07 中時 潘千詩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高鐵。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣高鐵今日表示，為加強服務周日由台南、嘉義、雲林、彰化、苗栗等地北上人潮，決定於下午，自左營站加開1班次北上各站停靠之列車，並配置5節自由座車廂。 高鐵指出，加班車為北上8822車次，7日傍晚17時10分自左營站發車，晚間19時35分抵達南港站。 旅客即刻起，可透過高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、T Express手機購票系統、語音訂位系統等站外通路或至各車站售票窗口及自動售票機訂位購票乘車，歡迎多加利用。 (中時 ) #高鐵 #系統 #訂位 #左營 #自由 也許您會感興趣 生活熱門新聞 許崑源墜樓不治 曾因這事在議場爆氣飆罵陳菊「妳在囂張什麼」 - 生活 許崑源墜樓王浩宇酸5字秒刪文 網友灌爆臉書痛罵「你會下地獄」 - 生活 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 為父報仇！太極大師馬保國兒練武影片曝光 網驚：厲害了 - 生活 韓遭罷免...他昔神預言「國民黨三殺」今成真 全跟這大咖有關 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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