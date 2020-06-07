韓國瑜罷免投票昨（6）日結果出爐，根據中選會統計，同意罷免93萬9090票，已超過57萬4996票的門檻，罷免通過。網友也分享返鄉投票過程，透露93萬的由來。

罷免投票前夕，資深媒體人蔡玉真在臉書貼出照片表示，6月5日上午高鐵已經全滿，「八成的北漂年輕人，回高雄行駛最具歷史意義的公民權！」另有網友透露，6月6日上午增開的高鐵班次也完售。

PTT網友Keitaro表示，投完票後訂高鐵票準備7日回台北，發現竟然要早上8點多才有票，往後的時間全都賣光，排隊等車時發現每一節車廂上車門口都排滿人，直呼「恐怖鵝，原來93w（萬）是這麼來的」。

其他人表示，「還蠻佩服這些人，花錢花時間花精力 投下自己神聖一票」、「辛苦了」，也有人說「那些人都是去墾丁玩的 你看錯了」、「那些是來高雄挺商家的」、「你看到的是挺高雄多住一晚的」。

（圖／摘自PTT）

(中時電子報)