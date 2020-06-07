高雄市議會議長許崑源昨6日晚間在住處大樓墜樓身亡，震驚台灣社會各界。高雄市長韓國瑜昨深夜親赴靈堂致意，目前與病魔抗爭的新北市議員唐慧琳也發文弔念許議長，「慟悼許議長！道消魔長！悲哀至極！」。

對於罷韓案以近94萬高票通過結果，許崑源在昨晚出事前曾表示，「尊重高雄市民的選擇，也對市民失去認真改變高雄、努力讓高雄更好的市長，感到非常遺憾。他感謝市府團隊在過去一年半的努力與打拚，期盼高雄愈來愈好」。

高雄巿議會則表示，許崑源生平重然諾，守信用，主持議事公平公正，兼顧各黨各派議員問政權益，深獲信賴，議會將籌組治喪委員會協助遺屬治喪，議會同仁均感哀悼與不捨。

國民黨主席江啟臣、前副總統吳敦義今上午也都將陸續到靈堂致意，傳王金平、陳菊可能也會到場致意。

唐慧琳今7日在臉書發文對許崑源墜樓表示震驚，「慟悼許議長！道消魔長！悲哀至極！」。網友也紛紛留言「喪失一位頂天立地的正義鬥士」、「唐議員妳也千萬保重，一定要平安健康！」、「最黑暗的一天，情義相挺的許議長一路好走」。

※自殺警語

中時電子報提醒您，自殺解決不了問題，給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

(中時電子報)