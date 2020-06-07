高雄市長韓國瑜6日確定遭罷免，一向挺韓的高市議長許崑源當晚即從住家大樓墜樓身亡，消息一出，震驚政壇。資深媒體人鄭師誠直言，搞死一位因公殉職警察的父親，搞掉一個高雄市長，高雄市議會議長的命也沒了，他感嘆表示「你以為他們會在乎嗎？」

許崑源挺韓不遺餘力，並一直很關心罷韓狀況，不料昨天罷韓過關當晚，許崑源即從住家大樓墜樓身亡。許在墜樓前，還在臉書寫道「這一次，誰會是贏家」，令外界無限唏噓。韓國瑜昨得知消息後馬上趕往殯儀館悼念，並透過Telegram帳號發訊表示，他非常非常悲痛，無法用言語表達內心感受，呼籲大家值此之際，務必冷靜。高市新聞局也代為轉達韓國瑜說法，再次呼籲冷靜，政治是一時的，生活還是要過下去。

鄭師誠則在臉書發文指出，搞死一位因公殉職警察的父親，搞掉一個高雄市長，高雄市議會議長的命也沒了！「你以為他們會在乎嗎？」

網友則感嘆表示「 今天的台灣已經沒有是非．沒有價值．沒有民主」、「沒有秩序或許才是他們真正要的」、「天理何在」、「那些人鬥爭真是無所不用其極」、「為何會這麼沒人性?為何如此喪盡天良?答案只有一個，只是為了選票」、「除了心痛，還是心痛」、「已經沒有是非了」。

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(中時電子報)