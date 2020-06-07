抗議非裔男子佛洛伊德遭白人警察壓頸喪命，數萬人響應6日華府的示威遊行。

非裔男子之死點燃全美各地示威抗爭，美國疾病管制暨預防中心（CDC）已經提出警告，抗爭行動可能再一次引爆新冠肺炎疫情。不過示威人士說出心聲，認為疫情讓他們太無助，現在終於有一件事重要到能夠親自參與。

明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸後喪命，全美、乃至全世界示威抗議不斷，美國CDC專家警告，抗爭行動可能為新冠病毒提供良好的傳播機會。

不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，23歲的示威人士Jazondre Gibbs昨（6）日吐露心聲，在經歷數周困在家的生活後，她很高興終於有一件事能夠親自參與。她說這場疫情讓她感到「很無助」，沒辦法控制做了多少病毒檢測、盤點口罩庫存，但參加抗議、發送食物、水等是她可以親自掌控的，因此周六一大早，她就驅車前往華府市中心擺攤，為示威人士送上食物、水瓶、乾洗手液等。

36歲的工程師佛斯特（Sarah Foster）也表示，在消極數周後，她終於找到機會能夠有一番作為。「終於有一件非常重要的事我們能夠參與、幫忙。當然，人們確實比建議的6英尺距離還要近一些，但我認為，我們在做的事實在太重要，每個人會找到保持距離的方式的」，佛斯特說。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）醫學人類學資深研究員Monica Schoch-Spana分析，人們認為佛洛伊德喪命引發的災難相當急迫，因此即便擔憂新冠肺炎疫情，他們也甘冒風險上街。

(中時電子報)