高雄市長韓國瑜確定被罷免，而他的下一步備受關注。據悉，黨內人士建議3條路，其中包括參選台北市長。對此，資深媒體人黃暐瀚提出看法，認為韓國瑜目前最好的選擇，就是回雲林好好沉澱。

韓國瑜最終以93萬9090張同意罷免票、2萬5051張不同意罷免票，成為台灣政治史上第一位遭罷免的市長。資深媒體人黃暐瀚昨（6日）在臉書寫下，「就尊重高雄的民意吧，如果韓國瑜可以出面約束韓粉，不要悲、不要氣、不要魚死網破，並且把握最後的幾天，跟高雄市38區的市民說謝謝（掃街感謝都可以），那麼，將可以留下一個漂亮的身影。」

黃暐瀚表示，罷免過程中，有很多的不公平，政黨介入斧鑿痕跡，確實值得檢討，然而這個罷免案的最大的意義，還在於告誡政治人物，不要辜負選民的付託，「放下心中的仇恨，尊重選民的決定，回家休息吧！」

根據《聯合報》報導，黨內人士建議韓國瑜3條路，一是參戰台北市長或其他縣市長，或是角逐黨主席、擔任黨職等等；黨內人士認為，韓國瑜仍有一定的影響力。對此黃暐瀚表示，韓國瑜目前最好的選擇或許是回到雲林好好沉澱。

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(中時電子報)