針對NBA目前暫定美國時間12月1日將是新球季開幕日，火箭傳奇球星「T-Mac」麥格瑞迪率先提出預言，「下季我們將會看到很多的負荷管理(輪休)，我現在就可以這樣說了，甚至會有部分球員平均只打約15分鐘，因為他們需要輪休！」

「這是前所未見的時期，」麥格瑞迪接受電視節目「The Jump」訪問時表示，「我們需要適應，球員也要適應，我確信球季有可能縮短，對球員來說，最困難的事情是，你所習慣的行程完全被打亂了，當下季12月就開幕，你該怎麼辦？」

「對於打到10月總冠軍賽的兩隊而言，你只剩不到1個月時間準備新球季，所以你會休息一到兩周？還是繼續訓練為下季準備？」麥格瑞迪說，「那些從3月就沒比賽的球隊，他們能帶煥然一新的身體來打新球季，但其他球隊怎麼辦呢？」

事實上，麥格瑞迪並非在危言聳聽，但因新冠疫情影響，不僅僅是NBA，所有各大職業聯賽的賽季都受衝擊，就連沒被邀請參加本季復賽的8支NBA球隊，也在呼籲聯盟幫忙舉辦小型盃賽維持狀態，畢竟整整8個月沒比賽也太慘了。

(中時 )