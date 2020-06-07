桃園市立大園國中學生薛玟玟。（教育部提供／林志成台北傳真）

中國醫藥大學學生潘婉如，來自中低收入家庭，從小家庭多舛，半工半讀重考三年，才得以考上中醫系雙主修醫學系。雖然如此，她仍投入志願服務，並關懷性平、人權議題，因此獲得今年總統教育獎。

潘婉如小時候父母離異，父親長期失業，由祖父母帶大。雖然，跟著祖父母打零工與異位性皮膚炎的折磨成了童年回憶，卻使她更加珍惜讀書機會，以優異成績校排一考上高雄女中。高中時克服家庭與肢體病痛的磨難積極學習，參與活動服務，以服務獎及孝悌楷模畢業。

潘婉如期許自己能成為服務偏鄉的醫者，以中醫系甲組為目標。苦讀如願上了大學，遇祖父中風、異位性皮膚炎的復發、工讀路上發生車禍，導致十字韌帶永久撕裂傷。雙主修課業與父親心臟衰竭的家庭重擔依舊考驗著現在的她。

「回饋社會，點燃良善」的心激發她前行投入推廣性平教育、參與國內外志願服務活動，將近四百小時，長期家訪信義鄉部落長輩，擔任學校國際志工隊長，並獲選僑委會搭僑計畫與青發署海外青年委員，讓國際看見台灣能量。

她希望未來成為中西醫學的醫者，致力於改善偏鄉醫療及翻轉偏鄉教育的願望將永不止息。

另一位今年總統教育獎得主桃園市立大園國中學生薛玟玟，從小跟隨父母在戲棚下討生活，父母從事傳統藝術歌仔戲維生，家中經濟收入並不穩定，有時忙碌，她就得和父母一起登台演出，向學校請假。

薛玟玟來自原住民低收入戶家庭，家境清寒，有時也需跟隨父母粉墨登場跑龍套。具運動天賦，專長鉛球及鐵餅項目，並在教練嚴格訓練以及自己的努力堅持下，於全國及國際比賽榮獲冠軍，並多次打破大會紀錄。

俗話說：「戲棚下站久就是你的！」對薛玟玟來說，人生的任何挑戰也是如此，只要努力堅持，一定能有所收穫。

(中時 )