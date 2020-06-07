保時捷跑車變火球、燒成黑碳！新北市坪林區北宜公路，今天（7日）上午7時許發生一起火燒車意外，一輛保時捷跑車往宜蘭方向行進，行經北宜公路50.4公里處時，疑似自撞護欄後起火，所幸駕駛蘇姓男子即時逃出，無人傷亡。

綜合媒體報導，警消獲報趕抵現場，發現該輛保時捷在公路上燒成一團火球，佔據一半車道，動用化學泡沫灌救約40分鐘，火勢撲滅，但保時捷已燒得面目全非。目前該路段恢復單向通車，但地上仍有油漬，警消呼籲用路人通過請減速慢行。

(中時電子報)