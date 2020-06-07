保時捷北宜燒成火球 駕駛跳車逃命 09:492020/06/07 中時電子報 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7日上午，北宜公路發生火燒車意外，一輛保時捷燒成火球，幸好駕駛即時逃命，無人傷亡。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 保時捷跑車變火球、燒成黑碳！新北市坪林區北宜公路，今天（7日）上午7時許發生一起火燒車意外，一輛保時捷跑車往宜蘭方向行進，行經北宜公路50.4公里處時，疑似自撞護欄後起火，所幸駕駛蘇姓男子即時逃出，無人傷亡。 綜合媒體報導，警消獲報趕抵現場，發現該輛保時捷在公路上燒成一團火球，佔據一半車道，動用化學泡沫灌救約40分鐘，火勢撲滅，但保時捷已燒得面目全非。目前該路段恢復單向通車，但地上仍有油漬，警消呼籲用路人通過請減速慢行。 (中時電子報) #保時捷 #燒成 #火球 #駕駛 #即時 也許您會感興趣 社會熱門新聞 許崑源支持者落淚喊「捨不得」 許宅獻花點蠟燭悼念 - 社會 無法承受喪夫之痛 議長許崑源夫人殯儀館昏厥 - 社會 宋立彬代家屬感謝各界關心 呼籲各界勿亂傳謠言 - 社會 飛2千公里給驚喜 癡情男目睹女友與小王「夾娃娃」 愛客發旅館淪淫窟 房務員：女高中生書包裡全現金 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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