高市議長許崑源驚傳在住處墜樓身亡，消息傳出後各界譁然，今（7）日國民黨主席江啟臣赴靈堂致意，表示昨日得知消息時已回到台中，對於議長墜樓身亡消息很震驚，不能相信，今日一早跟秘書長南下，目前靈堂還在準備，等等會去跟議長夫人表達慰問。

江啟臣說，議長、議長夫人對高雄的關心及對黨的付出，不是用言語可以形容，議長過去這段時間雖然生病，但每次掛念都不是自己的病情、家人，掛念的都是高雄的狀況，也一再提醒大家，高雄不能走回頭路，對於議長的逝世很遺憾、難過，希望除了全力協助家屬處理治喪後續事宜，也希望他一路好走。

這樣的結果令人遺憾，對於惡意揣測、沒有同理的發言，江啟臣感到不可思議，覺得非常憤怒，此時此刻，不管選舉或罷免都已經結束，大家要關心的是高雄未來發展，還有台灣民主政治的健康發展，呼籲大家冷靜，理性思考高雄未來發展，這也是議長生前念茲在茲，國民黨也會努力延續市長、議長對高雄的情感及關心。

江啟臣希望悲劇到此為止，強調台灣的社會，大家不是只有政治，選贏選輸的一方都有支持者，也了解支持者要有情緒上的出，再次呼籲大家冷靜，發生這樣的事，最重要的是先安撫家屬、協助處理後事，也譴責冷血的發文，認為台灣人民心中有一把尺，政治人物的一言一行都要對社會負責，不要在任何人的傷口上灑鹽巴。

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(中時電子報)