09：49花蓮近海規模4.8地震 最大震度花蓮、南投4級 09:552020/06/07 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 09：49花蓮縣近海規模4.8地震 最大震度花蓮4級。(氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天早上9時49分花蓮縣近海發生規模4.8的地震，地震深度11.5公里，最大震度花蓮、南投4級，震央在花蓮縣政府北偏東方15.4公里。各地最大震度為：花連、南投4級，宜蘭、台中3級，苗栗2級，新北、桃園、新竹、彰化、雲林、台東、嘉義1級。 台鐵局表示，崇德=鳳林間按地震4級震度規定辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線。 (中時電子報) #花蓮 #09 #49 #有感地震 #初判 也許您會感興趣 推薦閱讀 快時尚感謝祭 童裝49元起 04:102020/06/03 時尚消費 百年老店花蓮二信合庫攜手推聯名信用卡 回饋現金盼刺激消費 14:132020/06/03 寶島 花蓮縣議員蔡啟塔貪污重判15年 下週一發監執行 16:332020/06/04 政治 收到卜蜂說帖 花蓮議員王燕美嗆應跟民眾溝通 12:162020/06/05 生活 花蓮養雞場惹議 卜蜂宣布：暫停花蓮建場計畫 14:292020/06/05 財經 49歲蘇慧倫素顏曝光！對鏡自拍洩真面目 17:002020/06/05 娛樂 質疑卜蜂暫停聲明 反卜蜂團體要求撤資 18:422020/06/05 生活 卜蜂花蓮建場喊停 被要求撤資 04:102020/06/06 財經焦點 花蓮不平靜！4男大白天持刀棒闖店家 尋仇砍人 13:422020/06/06 社會 生活熱門新聞 許崑源墜樓不治 曾因這事在議場爆氣飆罵陳菊「妳在囂張什麼」 - 生活 許崑源墜樓王浩宇酸5字秒刪文 網友灌爆臉書痛罵「你會下地獄」 - 生活 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 生活 韓遭罷免...他昔神預言「國民黨三殺」今成真 全跟這大咖有關 - 生活 為父報仇！太極大師馬保國兒練武影片曝光 網驚：厲害了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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