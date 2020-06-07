今天早上9時49分花蓮縣近海發生規模4.8的地震，地震深度11.5公里，最大震度花蓮、南投4級，震央在花蓮縣政府北偏東方15.4公里。各地最大震度為：花連、南投4級，宜蘭、台中3級，苗栗2級，新北、桃園、新竹、彰化、雲林、台東、嘉義1級。

台鐵局表示，崇德=鳳林間按地震4級震度規定辦理，已通知工、電單位派員巡查路線及電車線。

(中時電子報)

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